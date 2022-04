Equateur : la saison des pluies a déjà fait plus de 50 morts

La saison des pluies qui s’accompagne de précipitations intenses et destructrices depuis six mois en Equateur a déjà fait 57 morts et 110 blessés, a annoncé samedi le Service national de gestion des risques.

La saison des pluies est entrée dans son septième mois en avril et devrait s’intensifier. Des averses exceptionnellement fortes et prolongées ont déjà endommagé ou dévasté plus de 5455 hectares de terres agricoles, ainsi que plus de 7000 maisons, écoles ou centres médicaux. Au total, près de 31.000 personnes ont été affectées par des inondations, glissements de terrain et autres dégâts. L’ensemble des 24 provinces du pays ont été touchées, sauf l’archipel des Galapagos, à 1000 kilomètres au large des côtes, a indiqué le service.