Équateur : l'homme d'affaires Daniel Noboa devient le plus jeune président du pays

L'homme d'affaires Daniel Noboa est vainqueur du second tour de l'élection présidentielle en Equateur. A 35 ans, il devient le plus jeune président de pays.

Son opposante de gauche Luisa Gonzalez, dauphine de l'ex-président Rafael Correa - en exil en Belgique - a reconnu sa défaite et félicité M. Noboa. "En démocratie, nous n'avons jamais appelé à brûler une ville et nous n'avons jamais crié à la fraude", a-t-elle ajouté. Daniel Noboa a remporté les élections ce dimanche soir, avec 52,30% des voix, contre 47,70% pour Luisa Gonzalez.

Fils de milliardaire, quasi néophyte en politique et jusqu'alors simple député, Daniel Noboa a accompli le rêve de son père, cinq fois malheureux prétendant à la magistrature suprême.

Loin d'être un tribun, peu loquace, Daniel Noboa, héritier de l'empire du roi de la banane Alvaro Noboa, est monté en puissance tout au long du scrutin grâce notamment à une présence intensive sur les réseaux sociaux. Arrivé en deuxième position au premier tour le 20 août (24% contre 35% à sa rivale de gauche Luisa Gonzalez) par surprise, il a joué la carte de la modernité dans une campagne marquée par l'assassinat de l'un des principaux candidats, un ex-journaliste au discours anti-corruption.

L'homme se dit de "centre gauche", mais ce néo-libéral incarne l'élite politique équatorienne issue du monde de l'entreprise privée et proche de la droite. Il s'est présenté comme un soutien des petites et moyennes entreprises, parlant d'incitations fiscales et de facilités de crédit.

Daniel Noboa envisage déjà sa réélection en 2025 au terme du mandat théorique du président sortant Guillermo Lasso qui avait convoqué des élections anticipées pour éviter sa destitution sur fond d'accusations de corruption.