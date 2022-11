Equateur : immersion dans Guayaquil, paralysée et en guerre ouverte contre les narcotrafiquants (reportage)

L’état d’urgence est en vigueur dans les provinces de Guayas et Esmeraldas depuis mardi et désormais aussi à Santo Domingo de los Tsáchilas (ouest), totalisant six millions d’habitants, soit un tiers de la population totale de l’Equateur, dont les garanties constitutionnelles sont restreintes pendant 45 jours.

Les images de centaines de détenus couchés par terre, torse nu et mains liées dans le dos, ont fait le tour des réseaux sociaux.

Les violences ont fait depuis mardi huit morts et 23 blessés, pour la plupart des policiers et des militaires.

Quinze policiers et militaires ont notamment été blessés jeudi au cours d’une nouvelle mutinerie dans la prison de Guayas 1, investie par 1300 policiers.

Les narcotrafiquants, dont certains sont liés aux cartels mexicains, livrent une guerre dans les rues et dans les prisons en Equateur, où des massacres ont fait près de 400 morts depuis février 2021.

Situé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, cet Etat est passé du statut de pays de transit de drogue à celui d’important centre de distribution vers l’Europe et les Etats-Unis.

En 2021, les autorités ont mis la main sur une quantité record de 210 tonnes de drogues, principalement de la cocaïne. Depuis le début de l’année, les saisies totalisent 160 tonnes.