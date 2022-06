"Equalizer" un film avec Denzel Washington à (re)découvrir sur Tipik

Avant d’être un film, " The Equalizer " est une série qui a débuté en 1985 et comprend 88 épisodes répartis sur 4 saisons. Robert MacCall était joué par l’acteur anglais, Edward Woodward.

Et depuis 2021, une nouvelle série a vu le jour avec Queen Latifah dans le rôle de MacCall. Il y a d’ailleurs dans le film pas mal de clins d’œil à la série originale, comme l’expliquent IMBd et Allôciné. Par exemple, la voiture que l’on voit dans le garage de Master est la Jaguar XJ6 qu’Edward Woodward conduit dans la série.

L’actrice Melissa Leo qui joue dans le film avait déjà fait une apparition dans la série, elle interprétait alors la fille d’un agent soviétique. Par ailleurs, l’annonce que poste Mac Call sur Craiglist " Odds Against You ? Need Help ? " est la même que celle utilisée dans les petites annonces de la série.