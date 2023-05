Equalia ne s'occupera plus de la piscine de Virton

La collaboration entre Equalia et la ville de Virton est définitivement terminée. L'information, divulguée ce jeudi matin dans les colonnes de L'Avenir de Luxembourg, nous a été confirmée directement par Michel Goffaut, représentant d'Equalia en Belgique. La société française ne s'occupera donc plus de la piscine après le 31 mai.

Relation tumultueuse que fut celle qu'entretenait Equalia et la ville de Virton. Relation tendue depuis quelques années car Equalia, qui gérait la piscine depuis 2018, dénonçait le manque de soutien de la ville alors que le chiffre d’affaires avait diminué notamment en raison de la crise sanitaire.

En juin 2022, et en l'absence de changement des modalités du contrat, Equalia décidait finalement de jeter l'éponge. Un nouvel appel d'offres était lancé, et deux candidats étaient repris. Récréa et... Equalia. On apprend néanmoins aujourd'hui que cette dernière n'a pas remporté le marché. Du côté de la société, on ne souhaite pas s'épancher davantage, mais "il n'y aura pas de recours", confirme brièvement Michel Goffaut. Une conférence de presse est annoncée pour faire le point sur la situation.

En ce qui concerne le personnel, à savoir 16 personnes, il sera repris par le nouveau gestionnaire.