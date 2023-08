Epuisée, Martha Argerich annule ses prochains concerts à Lucerne et Cologne

Alors qu’elle vient de clôturer le festival qu’elle promeut depuis 2001 dans sa ville natale, Buenos Aires, la pianiste Martha Argerich vient d’annoncer qu’elle renonçait à ses prochains concerts prévus à Cologne et au Festival de Lucerne, suite à la grande fatigue occasionnée par son festival.

Martha Argerich, qui vient de fêter ses 82 ans le 5 juin dernier, a besoin de repos. Il faut dire que la pianiste argentine n’a pas ménagé ses efforts durant ce mois de juillet, donnant cinq concerts lors de son festival qui se déroulait jusqu’au 31 juillet dans sa ville natale de Buenos Aires.

Un festival et des concerts qui ont considérablement fatigué la pianiste, dont la santé fragile l’a déjà contrainte à annuler plusieurs engagements en décembre 2022 et au début de cette année 2023. Cette fois-ci, ce sont les concerts prévus le 12 août à la Philharmonie de Cologne, et le 15 août au Festival de Lucerne, qui sont malheureusement annulés. Durant ces deux concerts, Martha Argerich devait interpréter le Concerto n°1 pour piano et orchestre de Beethoven, aux côtés du West-Eastern Divan Orchestra, dirigé par son ami de longue date, Daniel Barenboim.

C’est le pianiste germano-russe Igor Levit qui remplacera au pied levé Martha Argerich lors de ces deux concerts.

Les prochains concerts de la pianiste, respectivement prévus le 17 août au festival de Salzbourg et le 19 août pour le concert annuel en plein-air du Waldbühne de Berlin, sont pour l’instant maintenus.