L’idée lui est venue à la suite de la loi sur le mariage pour tous dont on parlait beaucoup à l’époque. " Je me suis dit que pour ceux qui voulaient faire un mariage blanc, ça leur offrait plus de possibilités. Partant de là, je me suis dit que si j’étais sans papier, j’aurais demandé à mon meilleur pote de l’épouser. Et c’est comme ça que j’ai pensé que je pouvais en tirer une comédie. " Et avec ce film, Tarek Boudali voulait que ses personnages évoluent en dehors des clichés habituels et que ça leur permette de montrer que le monde homosexuel n’était pas celui qu’ils s’imaginent. " On se moque d’eux, tant leur regard est à côté de la plaque ! C’est ça qui est rigolo, leur naïveté. Ils sont comme peuvent l’être un certain nombre de gens aujourd’hui en France qui se disent " ah, les homos, ça a forcément un petit chien, et les homos, c’est forcément comme ci ou comme ça… ", c’est d’eux dont on se moque dans le film. "