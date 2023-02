Epistory : l’histoire d’un succès international pour un jeu vidéo montois

Fishing Cactus, c’est ce studio montois de jeux vidéo. Situé non loin des Grands Prés, le studio s’est réellement lancé dans le développement à partir de 2009. Au-delà du succès d’Epistory, Fishing Cactus a sorti d’autres titres comme Shift Quantom, Nanotale, Algobot ou encore Ary and the Secret of Seasons.

On a rencontré Bruno Urbain, le CEO et studio manager de Fishing Cactus pour l’interviewer sur le succès d’Epistory et la prospérité des studios belges de jeux vidéo.

Comment expliquez-vous le succès international d’Epistory ?

Il y a probablement eu une multitude de facteurs qui explique son succès.

Premièrement le visuel. Nous avons un style visuel en 3D façon papier plié, origami très coloré. Puis, il y a la narration, qui est indirecte, aussi bien écrite dans le jeu mais aussi une narratrice avec une très belle voix (celle de Rachel Mester, actrice américaine avec qui nous travaillons sur quasi tous nos jeux). Et, enfin, le typing en lui-même qui est au cœur de l’expérience, car Epistory se joue uniquement au clavier et ça, c’était un élément très différenciant par rapport à ce qui existait sur le marché quand nous sommes sortis en 2016.

Franchement, je pense que c’est vraiment l’osmose et la combinaison de ces éléments qui font qu’Epistory est un petit bijou du point de vue purement "jeu".

Ensuite, il y a eu des éléments de chance et une communication continue qui nous a permis de passer dans beaucoup de festivals, d’avoir des récompenses et donc de gagner en notoriété dans la sphère des jeux indépendants. D’ailleurs la sortie du jeu n’a rien d’exceptionnel, on s’est plutôt construit dans le temps.