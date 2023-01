Les précipitations ont finalement continué leur route vers l'extrême sud-est du territoire en épargnant une bonne partie ouest du Royaume pendant un temps. Vers 22h, le gros des averses avait quitté la Belgique.

On notera également, du côté des transports en commun, qu'aucun bus de la société De Lijn ne circulait plus dans le courant de l'après-midi du côté du Limbourg et que le TEC a, de son côté, activé le plan d'urgence.