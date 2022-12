Épisode inédit de “Joséphine Ange gardien” avec Ingrid Chauvin !

Mimie Mathy devra aider une mère et son fils à renouer des liens autour du milieu du sport. Elle sera accompagnée de Grégoire Paturel et Fabrice Deville.

L’ange le plus connu de la télévision française revient avec un épisode inédit et de nouveaux invités. Après Linda Hardy , c’est au tour d’Ingrid Chauvin de figurer dans un épisode inédit de “Joséphine Ange Gardien”. L’actrice de “Demain nous appartient” était déjà passée dans la série il y a quelques années mais elle revient ici pour un rôle tout à fait différent. Si elle constitue l’invitée star de cet épisode, elle n’en est pas moins accompagnée par deux autres têtes connues de la télévision française. Son fils est en effet incarné par Grégoire Paturel, que l’on a aperçu notamment dans “Plus belle la vie”. On compte également Fabrice Deville, acteur incontournable d’ “Un si grand soleil”. Bref, du beau monde pour un épisode familial centré sur le sport.