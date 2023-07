Épisode 3 : être payé pour consommer de l’électricité, c’est possible ? (3/5)

Et puis, il y a des charges qui ne sont pas modulables : les frais de réseau. Et ils risquent d’augmenter vu les investissements qui doivent être faits les prochaines années pour le renforcer. Mais là aussi, l’idée est de les rendre "incitatifs". C’est à cela que la CWaPE, le régulateur du réseau de distribution en Wallonie, est en train de travailler : de nouveaux tarifs de distribution à mettre en place à partir de 2026.

"On doit encore ajuster les détails de cette tarification mais ce que l’on sait déjà, c’est qu’il y aura entre trois et cinq plages tarifaires", explique Stéphane Renier, président de la CWaPE. Ce serait donc bien différent des tarifs jour et nuit que l’on connaît aujourd’hui. "Par exemple, il y aurait des heures solaires de 11 heures à 17 heures. Mais pour être certains d’être adaptés, nous allons mener une étude pour simuler différentes formules possibles de plages tarifaires. Le 1er juillet 2024, on communiquera sur les changements."

Réduire les besoins d’investissements dans les réseaux pour les renforcer

"Le but est d’essayer de provoquer des changements de comportements chez les consommateurs pour qu’ils déplacent leur consommation au moment où l’électricité est abondante dans le réseau. Cela va permettre de le soulager et d’équilibrer production et consommation. Et à terme de réduire les besoins d’investissements dans les réseaux pour les renforcer."

Comme nous vous l’expliquions dans les deux premiers épisodes, les problèmes de décrochage des panneaux photovoltaïques sont de plus en plus fréquents. Inciter les consommateurs, y compris ceux qui n’ont pas de panneaux, à consommer au moment où il y a le plus d’électricité pourrait donc éviter ces problèmes de congestion.