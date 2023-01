Epiphanie : à la découverte de la gaufre des rois créée par une pâtissière liégeoise

Comment la pâtissière artisanale a-t-elle eu l’idée de la gaufre des rois. "J’adore la galette des rois. C’est mon gâteau préféré.", confie Tamara Lambert, "Je faisais la galette pour la famille comme d’habitude. Il me restait un peu de pâte et je n’aime pas jeter. J’avais mon fer à gaufres qui était devant moi et je me suis dit que j’allais tester l’idée. J’ai monté ma gaufre comme si c’était une gaufre aux fruits. Ça a marché. J’ai trouvé ça sympa et que ça donnait une touche très belge et très personnelle et créative. Et ça a plu. Les retours sont positifs. Il y a ceux qui sont des gros fans de galettes de roi qui ont un peu peur que ce ne soit pas comme la galette. Quand ils la goûtent, ils disent que c’est bien. C’est gourmand et on peut la prendre avec soi partout. Ceux qui, comme moi, sont des fans de galettes, peuvent prendre ça comme collation s’ils veulent. Les couples aussi aiment bien, ceux qui ne sont que deux, ils se disent que c’est une part raisonnable. Tous les retours sont positifs."

Ajoutons encore qu’après avoir également créé une gaufre Tatin, Tamara Lambert travaille actuellement à la mise au point d’une recette de gaufre au riz.