"Epidermique" aux Riches-Claires : le tatouage sous toutes ses coutures

En ce retour de vacances, les Riches-Claires sortent les aiguilles et le cello avec Epidermique de la Compagnie Mi-Rage ! Adeptes et profanes trouveront leur compte dans cette création qui mêle récits de vie et anecdotes. Laissez-vous " piquer " par la curiosité !

Il colore nos vies de mille et une façons, tantôt discret, tantôt provocant. Il se faufile sous les cols de chemises et s’exhibe fièrement sous les mini-jupes. Tribal, old-school ou pointilliste, il n’a de limite que notre imagination ! Si sa présence dans nos quotidiens ne date pas d’hier, on ne l’attendait en revanche pas au théâtre ! Et pourquoi pas ?

Adaptant l’œuvre d’Héloïse Guay de Bellissen Parce que les tatouages sont notre histoire, Sophie Jallet interroge notre besoin de marquer notre peau, d’y graver à jamais nos émotions et notre personnalité. D’où nous vient ce besoin d’indélébile dans un monde rongé par la fast-fashion ? Entre anecdotes de salon de tattoos et légendes maories, Epidermique varie les pigments et modèles pour nous exposer le tatouage sous toutes ses coutures.