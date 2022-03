Épidémie saisonnière : la grippe ferait-elle son grand retour ?

On n'en parle plus beaucoup car le virus Covid-19 est au cœur des préoccupations quotidienne mais la grippe ferait son grand retour... Mais à quoi faut-il s'attendre ? Et quid du vaccin contre la grippe ? Éléments d'information avec le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue, dans "La Grande Forme".

Si le Covid-19 avait quelque peu éclipsé la grippe l'an dernier, cela ne sera pas le cas cette année. On dénombre en effet quelques cas ces dernières semaine : "Ces 4 dernières années, le pic était atteint entre fin février et la mi-mars mais cette année, c'est différent. Déjà en 2021, il y a eu des cas de grippe mais on est un peu passé à travers, grâce notamment aux gestes barrières. Cette année, ça commencerait seulement ; les cas confirmés en laboratoire sont au niveau de base mais augmentent lentement. Le décalage par rapport aux saisons précédentes est flagrant ! D'après Sciensano, nous sommes toujours sur la ligne de base avec un petit frémissement. L’activité Covid est aussi en diminution importante chez les généralistes" explique le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue.

Symptômes

Les symptômes sont quasi les mêmes que ceux du Covid, ce qui explique le fait qu'on ait du mal à savoir ce qu'il en est tant qu'on n' pas été testé. "C'est un virus qui atteint les voies respiratoires, moins souvent le poumon. Qui donne également des maux de tête, des courbatures, de la température, de la toux ou encore un nez qui coule. Chaque année on entend que la grippe va être terrible et souvent, on n'en sait rien et souvent, les pronostics sont déjoués" souligne notre médecin généraliste.