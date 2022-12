Epidémie de coronavirus en Chine : l’OMS a rencontré des responsables chinois

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rencontré vendredi des responsables chinois pour évoquer l’explosion du nombre des cas de contamination par le Covid-19 dans leur pays, soulignant l’importance du partage des données en temps réel.

"L’OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique […] et de données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes vulnérables et les plus de 60 ans", a déclaré l’agence sanitaire de l’ONU dans un communiqué.