Épidémie d’Ebola en Ouganda : les voyages non essentiels déconseillés dans les zones touchées

Bien que la probabilité que le virus se propage en Belgique soit jugée "très faible", les autorités belges veulent éviter que le virus n’y pénètre. "Le plus grand risque d’introduction en Belgique réside dans les voyageurs qui ont visité des régions infectées en Ouganda et qui ont été infectés. Pour cette raison, le Risk Management Group déconseille tout voyage non essentiel dans les districts touchés en Ouganda, c’est-à-dire tout voyage pour lequel un retard n’aura pas d’impact négatif", est-il précisé dans le communiqué.

À cet égard, le RMG a contacté les compagnies aériennes assurant des vols directs entre Bruxelles et l’Ouganda afin qu’elles prennent des précautions supplémentaires en matière d’hygiène et de sécurité à bord.

Le SPF Santé ajoute que l’avis aux voyageurs pourrait être adapté "en fonction de l’évolution de la situation".