Épidémie d'Ebola en Ouganda : jusqu'à 44 morts, selon le chef de l'OMS

"Nous restons préoccupés par le fait qu'il pourrait y avoir plus de chaînes de transmission et plus de contacts (avec le virus) que ce que nous savons dans les communautés touchées", a déclaré le chef de l'OMS.

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné le 15 octobre le confinement de deux districts du centre du pays à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola en cours avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des lieux accueillant du public.

Museveni avait déjà ordonné aux guérisseurs traditionnels de cesser de s'occuper de malades, dans une tentative de freiner la dissémination du virus, et à la police d'arrêter toute personne suspectée d'avoir contracté Ebola qui refuserait d'être mise à l'isolement.

Les autorités affirment que les cas sont concentrés dans les districts centraux de Mubende et Kassanda et que l'épidémie n'a pas atteint Kampala, malgré les tests positifs au virus d'un couple dans la capitale. Ces deux cas positifs "augmentent les risques de transmission dans la ville", qui compte 1,5 million d'habitants, a souligné Tedros.