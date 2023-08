Epicure et la sobriété heureuse : "se satisfaire de peu est la clé de la paix intérieure"

Parce que la terre brûle et qu’il y a urgence à régénérer notre relation avec le monde, Musiq3 et Pascale Seys présentent la série podcasts "Si pas maintenant, quand ?", 22 lectures pour habiter la Terre et renouer avec l’ensemble du vivant. Une petite anthologie du vivant. 22 capsules proposées par Pascale Seys et Carine Bratzlavsky, et réalisées par Thierry Lequeux.

Il est minuit moins 90 secondes

En 1947, un groupe d’experts impliqués dans la production de la première bombe atomique créent The Doosmday clock, l’horloge de l’apocalypse, une horloge conceptuelle destinée non pas à mesurer le temps mais à mesurer la fin des temps. Un temps qui s’arrête à minuit.

Depuis le 23 janvier 2023, en raison de l’inaction des dirigeants mondiaux face aux menaces d’une guerre nucléaire et du réchauffement climatique, la Doomsday Clock n’a jamais été aussi proche de minuit depuis sa création. La trotteuse s’est arrêtée à 90 secondes, soit l’heure la plus proche du danger jamais calculée…

Il est donc 23h58 minutes 30 secondes. Avant minuit. Avant la fin du monde.

Et si nous inversions le cours du temps ? Et si nous prenions le temps. De quoi ? De lire simplement. Pour nous relier à l’ensemble du vivant.

Si pas maintenant, quand ?

De la frugalité épicurienne à l’éthique de la gratitude d’Erri de Luca

Epicure fonde, en 306 avant l’ère commune, une école de philosophie, Le Jardin. A la différence de l’Académie de Platon, qui s’adressait à une élite capable de former les futurs gouvernants d’un État idéal, et à la différence du Lycée d’Aristote, qui se développe comme un centre de recherche et d’érudition, le Jardin d’Épicure est une école qui visait avant tout à atteindre la Sagesse en vivant "en accord avec la nature". Nous sommes malheureux, dit Epicure, parce que nous avons peur et que nous ne savons pas désirer. De quoi avons-nous peur ? De la mort, des dieux, de souffrir. Quant au désir et au plaisir à la source d’une vie heureuse, il s’agit de les dompter comme Epicure l’écrit dans une lettre à son disciple Ménécée. Se satisfaire de peu est la clé de la paix intérieure, dit-il. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui la sobriété heureuse.

De la Grêce antique jusqu’à l’Italie d’aujourd’hui, de la frugalité épicurienne à l’éthique de la gratitude, Erri De Luca est un écrivain italien, célèbre pour son engagement politique en faveur de l’environnement, de la justice sociale et des droits des migrants, ainsi que pour son style d’écriture poétique, lyrique et souvent empreint de nostalgie à l’égard de la tradition et de la culture italienne. Comme Epicure, il questionne ici ce qui nous relie aux choses sous le signe de leur valeur essentielle.