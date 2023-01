Epicura : deux jours de grève pour le personnel du groupe hospitalier à Hornu et à Baudour

Le personnel du groupe hospitalier d’EpiCURA à Hornu et à Baudour a annoncé deux jours de grève la semaine prochaine. À la manifestation nationale du secteur non-marchand qui se déroulera à Bruxelles le 31 janvier 2023, s’ajoutent des piquets de grève sur les deux sites le 1er février 2023. Sur le site d’Ath, il pourrait y avoir des arrêts de travail.

Cette décision a été prise à l’issue d’une assemblée générale du personnel. Les réunions s’enchaînent depuis plusieurs semaines entre les syndicats et la direction. L’hôpital doit faire des économies. "L’hôpital doit trouver six millions en 2023", explique Patrick Salvi, secrétaire régional SETca Mons-Borinage. Il ajoute : "La direction compte sur une augmentation du chiffre d’affaires. Mais aussi sur une réduction des dépenses avec la volonté de se séparer de trente équivalents temps plein. Il n’y aura pas de licenciements secs. Mais ces personnes ne seront pas remplacées."

Si la direction a annoncé s’engager à assurer le maintien de deux travailleurs en poste de nuit et à adapter l’offre des services en fonction du personnel disponible, les employés ne sont pas satisfaits. Ils veulent plus de précision sur le plan d’économie.

Deux jours de grève pour avoir plus d’impact selon une employée : "Généralement, quand on fait un jour de grève, le lendemain, c’est rattrapé. Ou alors, on prévoit tout la veille on fait le double du travail pour compenser. Je pense que les deux jours vont avoir un effet".