Epicentre, un nouveau centre de soins pour une santé inclusive et non-normative

Le projet valorise aussi la collaboration entre les membres de l’équipe – une vingtaine pour le moment – via un partage des espaces communs ou des réunions de débriefing. " Ici, des professionnel·le·s de la santé – qui se sentaient peut-être isolé·e·s dans leur pratique – s’enrichissent en se formant et en partageant leurs expériences et leurs approches qu’ils ou elles soient ou non dans la même discipline. Imaginer une santé inclusive, cela reste nouveau. "

En plus des sept cabinets médicaux, le bâtiment dispose d’une grande salle polyvalente pour organiser des activités sociales et communautaires (des groupes de parole, des séances de yoga, des ateliers d’art thérapeute, etc.) ou des formations pour d’autres professionnel·le·s de la santé. " Ce n’est pas parce qu’on a créé Epicentre que toutes les personnes concernées par la diversité, doivent venir se soigner chez nous. On aimerait pouvoir rayonner vers les autres structures de soins – publiques ou privées – pour qu’à terme, chaque lieu soit inclusif. "

Enfin, cet espace de santé collabore avec les associations O’Yes (et ses projets Moules Frites et Go to Gyneco) et Transkids Belgique dont Noah Gottlob est également le cofondateur. Ensemble, ces associations forment le projet CESCI – Centre Evras Collaboratif et de Santé Inclusive.

Epicentre, Espace de Santé Inclusive asbl – Rue du Fort 85, 1060 Saint-Gilles à Bruxelles

Plus d’informations sur le site internet.

* LGBTQIA + pour Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexué, Asexuel et le + pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans les orientations sexuelles et les identités de genre précédemment citées.