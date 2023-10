Epic Games, très mauvais payeur de droits d’auteur

La créatrice de Hatoful Boyfriend, un jeu de dating avec pigeons qu’on vous présentait pour la Saint-Valentin, indique : "Je n’ai reçu aucun paiement de royalties pour Hatoful Boyfriend de la part d’Epic depuis qu’ils ont racheté Mediatonic au printemps 2021. Je ne pense pas que les ventes aient été nulles pendant deux ans ?"

Et d’ajouter qu’elle avait déjà tenté de contacter des responsables d’Epic pour régler ce problème.

Si le community manager d’Epic s’est empressé de répondre que les personnes concernées allaient examiner le problème, la situation reste néanmoins très fâcheuse pour les studios indépendants dont les jeux sont sur l’Epic Game Store.

D’autant plus que le jeu de Hato Moa, Hatoful Boyfriend, a été grandement joué et dispose toujours d’une communauté de fans. Au-delà d’être un dating simulator avec des pigeons, le jeu a connu un succès très rapidement non seulement grâce à sa rejouabilité mais aussi grâce à sa traduction en anglais. Le jeu a également plus à l’époque à Mediatonic.