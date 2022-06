Epic Games Store : Wolfenstein - The New Order est à télécharger gratuitement sur PC

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Et en cette période, c’est le retour des jeux mystères. Voici la sélection de la semaine.

Wolfenstein - The New Order

“Wolfenstein : The New Order remet au goût du jour la série qui a créé le genre du FPS. Situé dans une version alternative des années 1960, ce jeu vous emmène dans un nouveau monde dominé par un ennemi bien connu qui a totalement modifié le cours de l'Histoire. Pénétrez dans des bâtiments de recherche top-secrets et faites main basse sur des caches d'armes lourdement gardées afin d'améliorer votre puissance de feu. Prenez part à d'intenses combats en vue à la première personne, lors de vos affrontements contre d'immenses robots nazis, des super soldats surpuissants et des troupes de choc d'élite.”

(Disponible sur PC)