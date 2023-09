Epic Games Store : voici les deux jeux offerts cette semaine

Du 28 septembre au 5 octobre 2023, Epic Games propose deux jeux gratuits, offerts sans contrepartie. Voici ce que la boutique vous a réservé.

Model Builder

"Rejoignez la dernière tendance des jeux de simulation, faites appel à votre créativité et créez des modèles impressionnants. Assemblez, personnalisez et exposez vos créations, que vous soyez un vétéran ou un novice. Découpez, assemblez, peignez et personnalisez vos modèles. Construisez des avions, des chars, des bateaux, des figurines et bien plus encore. Vendez vos créations à des fins lucratives pour élargir votre boîte à outils. Créez des modèles réduits époustouflants et épiques pour que le monde entier puisse les voir."

(Disponible uniquement sur PC)