Epic Games Store : voici les deux jeux offerts cette semaine

Du 10 au 17 août 2023, Epic Games propose deux jeux gratuits, offerts sans contrepartie. Voici ce que la boutique vous a réservé.

Europa Universalis IV

"Europa Universalis IV vous place aux commandes d'une puissance à guider au fil du temps afin d'en faire un véritable empire et de dominer le monde. Gouvernez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une fidélité historiques inégalées. Exploration, commerce, guerre et diplomatie sont au cœur de ce titre aux dimensions épiques doté d'une riche intensité stratégique et tactique."

(Disponible sur PC et Mac)