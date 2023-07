Epic Games Store : voici les deux jeux offerts cette semaine

Severed Steel

"Severed Steel est un FPS solo aussi stylé que viscéral avec un système fluide d'étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l'excès et une protagoniste unique à un bras. C'est vous, votre détente et une botte à embout d'acier contre une superstructure infestée de vilains. Courez sur les murs, plongez, sautez et glissez pour les éliminer les uns après les autres."

(Disponible uniquement sur PC)