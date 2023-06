Epic Games Store : voici les deux jeux offerts cette semaine

Les jeux sont disponibles depuis ce jeudi 22, et ce jusqu’au 29 juin 2023 à 17h. On connaît par ailleurs le jeu offert la semaine prochaine, à savoir :

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

“Pénétrez dans l'univers heroic fantasy loufoque du Donjon de Naheulbeuk. Guidez cette équipe de héros pour le moins hétéroclite et maladroite dans un jeu de rôle tactique épique et exigeant. Vivez une aventure pleine d'humour, de surprises et de rencontres absurdes.”