Du 13 au 20 juillet 2023, Epic Games propose un jeu gratuit, offert sans contrepartie. Voici ce que la boutique vous a réservé.

Train Valley 2

"Construisez des réseaux ferroviaires plus grands et plus complexes que jamais. Retrouvez tout ce que vous avez aimé dans le jeu original, et bien plus. Avec les défis de plus en plus difficiles et complexes des industries locales, la Vallée n'a jamais été aussi vaste !"

(Disponible uniquement sur PC)