Du 29 juin au 6 juillet 2023, Epic Games propose un jeu gratuit, offert sans contrepartie. Voici ce que la boutique vous a réservé.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre

"Pénétrez dans l'univers heroic fantasy loufoque du Donjon de Naheulbeuk. Guidez cette équipe de héros pour le moins hétéroclite et maladroite dans un jeu de rôle tactique épique et exigeant. Vivez une aventure pleine d'humour, de surprises et de rencontres absurdes."

(Disponible sur PC et Mac)