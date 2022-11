Epic Games Store : un très bon jeu Star Wars proposé gratuitement cette semaine

Le jeu sera disponible à partir du 24 novembre à 17 heures, et ce jusqu’au 1er décembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Dark Deity

“ Entrez dans le monde de Terrazael et menez des héros bientôt légendaires dans une quête pour restaurer une terre fracturée par des serments brisés, des guerres imprudentes et une magie sauvage. Combattez dans des batailles au tour par tour, gérez les relations avec les personnages, collectez des artefacts dangereux et restaurez le monde.”

(Disponible sur PC)

Evil Dead : The Game

“ Incarnez Ash Williams ou l'un de ses amis de la franchise emblématique Evil Dead et travaillez de concert dans un jeu plein de séquences d'action multijoueur en coop et JcJ ! Jouez dans une équipe de quatre survivants : explorez les alentours, récupérez du butin, affrontez vos peurs et trouvez les objets indispensables pour sceller la faille entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films Evil Dead ainsi que de la série télévisée Ash vs Evil Dead.”

(Disponible sur PC)