Epic Games Store : Supraland est le prochain jeu à télécharger gratuitement sur PC

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie.

Supraland

“Supraland est un Metroidvania puzzle game à la première personne. Il s’inspire principalement des licences Zelda, Metroid et Portal. Supraland vous considère comme intelligent et ne limite en aucun cas votre autonomie. L’histoire est juste assez importante pour vous donner un but ultime à poursuivre, puis vous libérer. Malgré ses visuels simples et presque enfantins, le jeu cible des joueurs expérimentés.”

(Disponible sur PC)