Ce 25 mai à 17 heures, Epic Games proposera un deuxième jeu mystère, offert sans contrepartie. Voici ce que la boutique nous réserverait, selon les rumeurs.

Fallout : New Vegas

Selon toute logique, Epic Games devrait offrir le jeu Fallout : New Vegas de Obsidian et Bethesda, sorti en 2010. On est loin d’une nouveauté, mais le jeu est très apprécié des joueurs, et c’est peut-être l’occasion de découvrir gratuitement cet épisode de la franchise.