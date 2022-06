Epic Games Store : Maneater est à télécharger gratuitement sur PC

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Et en cette période, c’est le retour des jeux mystères. Voici la sélection de la semaine.

Maneater

“ Devenez un mangeur d'hommes ! Vous commencez en tant que bébé requin et devez survivre dans un monde implacable, tout en essayant d'accéder au sommet de la chaîne alimentaire à grands coups de dents. Explorez un vaste monde ouvert et rencontrez divers ennemis, humains ou sauvages. Trouvez les bonnes ressources pour grandir et évoluer en défiant les lois de la nature afin de devenir un requin colossal, un super-prédateur légendaire. Mangez. Explorez. Évoluez.”

(Disponible sur PC)