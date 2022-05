Epic Games Store : la collection Bioshock est à télécharger gratuitement sur PC

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Et en cette période, c’est le retour des jeux mystères. Voici la sélection de la semaine.

BioShock: The Collection

“ Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l'ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages.”

(Disponible sur PC)