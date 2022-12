Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Une fois encore, Epic Games se prépare à de grosses offres pendant les fêtes, et propose donc quelques jeux sympathiques, mais pas indispensables avant. On se tournera principalement vers Wildcat Gun Machine. Saint Row IV étant assez daté (le jeu date de 2013).

Les jeux seront disponibles à partir de ce jeudi 8 décembre à 17 heures, et ce jusqu’au 15 décembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Fort Triumph

“ Un jeu de stratégie combinant le combat au tour par tour de XCOM et l'exploration des cartes qui a fait le succès d'HOMM. Construisez des villes, collectez des artefacts, améliorez vos héros et modifiez votre environnement grâce à la physique !”

(Disponible sur PC et Mac)

RPG in a Box

“ RPG in a Box vous permet de facilement transformer vos histoires et vos idées en jeux ou expériences interactives ! Comme son nom l'indique, tous les éléments nécessaires pour réaliser votre RPG sont contenus dans cette " boîte ". Le logiciel est conçu pour être ludique et facile d'accès. Il ne vous demande aucune connaissance en programmation ou en modélisation, tout en étant ouvert et en vous offrant un large éventail d'options de personnalisation..”

(Disponible sur PC)