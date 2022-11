Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Après l’excellent Star Wars : Squadrons, Epic Games propose deux jeux moins intéressants. Même si RPG in a Box peut tenter les plus créatifs d’entre vous. Mais on s’en doute, la boutique des créateurs de Fortnite garde ses grosses cartouches et réserve les jeux plus populaires pour le mois de décembre. Comme chaque année, la boutique organisera un calendrier de l’avent avec des jeux à ne pas manquer.

Les jeux seront disponibles à partir du 1er décembre à 17 heures, et ce jusqu’au 8 décembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Star Wars : Squadrons

“ Maîtrisez l'art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec Star Wars : Squadrons. Attachez votre ceinture, ressentez l'adrénaline des combats spatiaux multijoueur à la première personne aux côtés de votre escadron et découvrez le sens du mot pilote dans une histoire Star Wars solo palpitante.”

(Disponible sur PC)