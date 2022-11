Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

En cette période difficile, où les bonnes nouvelles sont rares, comment ne pas vous conseiller le très joli Alba, un jeu signé ustwo, le studio à qui l’on doit Monument Valley et Assemble with Care. Déjà disponible sur Apple Arcade ou Switch, cette petite aventure vous place dans la peau d’Alba, une petite fille qui veut protéger une île de méchants promoteurs qui veulent bâtir des hôtels. C’est extrêmement mignon, c’est parfait pour les plus petits, et le but est, pour une fois, d’enchaîner les bonnes actions.

Les jeux seront disponibles à partir du 10 novembre à 17 heures, et ce jusqu’au 17 novembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Filament

“ Montez à bord et tentez de reprendre le contrôle de l'Alabaster, l'un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation, qui après une mystérieuse complication s'est retrouvé verrouillé et sans équipage. Avec la seule aide de Juniper, la pilote du vaisseau en détresse, résolvez des énigmes d'une complexité diabolique qui testeront vos limites dans le but de découvrir ce qu'il est arrivé à l'équipage et les raisons de sa disparition. Dans ce jeu en solo avec des casse-tête complexes et captivants, vous devrez relever le défi d'embarquer sur l'Alabaster, puis vous surpasser pour le quitter. ”

(Disponible sur PC)

Rising Storm 2: Vietnam

“ La série Red Orchestra au Vietnam : parties à 64 joueurs, plus de 20 cartes, Armée américaine et Corps des Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forces australiennes et ARVN, plus de 50 armes, 4 hélicoptères pilotables, mines, pièges et tunnels. Brutal. Authentique. Exigeant. Personnalisable. ”

(Disponible sur PC)