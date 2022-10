Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie.

Saturnalia

“ Un rogue-lite d'aventure-horreur à la troisième personne et aux nombreux personnages. Un jeu inspiré et influencé par le folklore de la Sardaigne, une région riche en traditions uniques, où vous incarnez quatre personnages et vivez une histoire profondément liée aux traditions et rituels troublants d'un ancien village. Le village est un labyrinthe complexe qui change à chaque partie : vous devrez explorer et résoudre les mystères du jeu sans presque aucune aide.”

(Disponible sur PC et Mac)