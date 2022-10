Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Notre avis

Pour les fans de jeux vidéo, Evoland est un véritable hommage dont le concept prime, il faut bien l’avouer, sur le gameplay. Néanmoins, ça reste divertissant de passer d’un style à un autre; de graphismes façon Game Boy à des environnements en 3D. Mais cette semaine on se tournera principalement vers Fallout 3, le titre culte de Bethesda, sorti en 2008.

Les jeux seront disponibles à partir du 20 octobre à 17 heures, et ce jusqu’au 27 octobre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

“ ToeJam et Earl sont revenus sur Terre après un atterrissage forcé dans ToeJam & Earl: Back in the Groove!, une nouvelle aventure funky et fripouille infusée avec du Hip Hop old school qui marque un retour aux classiques de l'année 1991. Le Seigneur du funk original Greg Johnson (et co-créateur) reprend les rênes de la suite que les fans de ToeJam et Earl attendaient ! Le célèbre duo des années 90 est de retour dans le groove avec de tout nouveaux cadeaux pour les aider à naviguer sur cette planète de fous - Terre - et à récupérer toutes les pièces perdues de la fusée Rap Master. ”

(Disponible sur PC et Mac)