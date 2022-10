Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Slain: Back From Hell

“ Vous jouez le rôle de Bathoryn, un héros damné dans un univers gothique qui cherche à libérer six royaumes maudits du joug de six souverains impitoyables. Il doit traverser des mondes désolés bourrés de créatures aussi horribles que mortelles avant de pénétrer dans la forteresse ennemie et réduire à néant les nombreux pièges et ignobles monstres qui s'y trouvent.”

(Disponible sur PC)