Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Gloomhaven

“ Le RPG tactique Gloomhaven est l'adaptation numérique du jeu de plateau de stratégie créé par Isaac Childres. Situé dans un univers sombre de fantasy médiévale unique, ce jeu repose sur la stratégie et la résolution de problèmes. Jouez en solo ou jusqu'à 4 joueurs en co-op ! Explorez le monde dans une bande de 2 à 4 mercenaires. Chacun des 17 personnages uniques a ses propres compétences et plus de 1 000 capacités à maîtriser ! Préparez votre deck de cartes de capacité et partez en exploration à travers les quêtes et événements de Gloomhaven.”