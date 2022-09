Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Les jeux seront disponibles à partir du 15 septembre à 17 heures, et ce jusqu’au 22 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Hundred Days - Simulation viticole

“ La vinification pourrait être votre plus grande aventure. Produisez le meilleur vin en interagissant avec le sol et la nature et élevez votre vignoble jusqu'au sommet. Votre beau voyage dans la tradition viticole commence maintenant.”

(Disponible sur PC et Mac)

Le deuxième titre n’est pas un jeu complet, mais bien un pack exclusif :

Pack Epic pour Realm Royale Reforged

“ Realm Royale revient avec la version "Reforged" ! Pour l'occasion (et pour une durée limitée !), on vous offre une exclu Epic Games ! Le pack Epic débloque le skin Assassin Tranche-mort, le skin Poulet Volaille viking et la monture Nogard le dragon.”