Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Le deuxième titre n’est pas un jeu complet mais bien un pack exclusif :

Pack Epic pour Realm Royale Reforged

“ Realm Royale revient avec la version "Reforged" ! Pour l'occasion (et pour une durée limitée !), on vous offre une exclu Epic Games ! Le pack Epic débloque le skin Assassin Tranche-mort, le skin Poulet Volaille viking et la monture Nogard le dragon.”

Le jeu et le pack seront disponibles à partir du 8 septembre à 17 heures, et ce jusqu’au 15 septembre. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

“ Alors que Lara Croft met tout en œuvre pour sauver le monde d'une apocalypse maya, elle doit suivre son destin et devenir pilleuse de tombeaux. Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. Cette édition contient le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables. Découvrez le passé de la plus célèbre des pilleuses de tombeaux dans cette édition ultime.”

(Disponible sur PC)

Submerged: Hidden Depths

“Une ville engloutie, des pointes de gratte-ciels qui se tiennent obstinément au-dessus des vagues. Des villages désertés, à présent habités par des créatures énigmatiques. Et au fond de l'océan déferlant se tapit une présence tourmentée et en colère. Submerged: Hidden Depths est une aventure d'exploration sereine dénuée de combats à la troisième personne qui se déroule dans les ruines englouties d'un monde magnifique. Incarnez Miku, affligée d'un pouvoir mystérieux qu'elle veut utiliser pour le bien, et Taku, déterminé à ne pas laisser ce pouvoir les séparer.”

(Disponible sur PC)