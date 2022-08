Epic Games Store : découvrez les jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

“ Alors que Lara Croft met tout en œuvre pour sauver le monde d'une apocalypse maya, elle doit suivre son destin et devenir pilleuse de tombeaux. Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. Cette édition contient le jeu de base, les 7 défis tombeaux des DLC, ainsi que toutes les armes, tenues et compétences téléchargeables. Découvrez le passé de la plus célèbre des pilleuses de tombeaux dans cette édition ultime.”

(Disponible sur PC)