Epic Games Store : découvrez les jeux à récupérer gratuitement avant le 27 avril

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 20 avril 2023 à 17h, et ce jusqu’au 27 avril. Ce qui signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière. À savoir :

MORDHAU

"MORDHAU est un slasher médiéval multijoueur à la première et à la troisième personne. Rejoignez un champ de bataille où s'affrontent jusqu'à 80 joueurs, et incarnez un mercenaire fictif dans un monde réaliste, où vous prendrez part à des combats au corps-à-corps brutaux, mais gratifiants, qui vous pousseront à en vouloir toujours plus."

(Disponible uniquement sur PC)

Second Extinction

"Le but est simple : reconquérir la Terre. Second Extinction vous permet d'affronter des hordes de dinosaures mutants avec un maximum de deux de vos amis. Attention si vous comptez jouer seul : le jeu a été conçu pour être joué en équipe. Seuls les plus forts survivront."

(Disponible uniquement sur PC - en accès anticipé)