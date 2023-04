Epic Games Store : découvrez les jeux à récupérer gratuitement avant le 20 avril

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 13 avril 2023 à 17h, et ce jusqu’au 20 avril. Ce qui signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière. À savoir

Dying Light: Enhanced Edition

"Dying Light: Enhanced Edition comprend tout ce qu'il vous faut pour partir à l'aventure dans ce monde post-apocalyptique où les zombies règnent en maîtres. Doté d'une extension comprenant le buggy, votre nouveau véhicule, un mode de jeu et deux zones de quarantaine supplémentaires ainsi que deux packs, il révolutionne l'expérience de gameplay."

(Disponible uniquement sur PC)

shapez

"shapez est un jeu relaxant dans lequel vous devez construire des usines pour la production automatisée de formes géométriques. Au fur et à mesure que le niveau augmente, les formes deviennent de plus en plus complexes et vous devez vous étendre sur une carte infinie."

(Disponible uniquement sur PC)