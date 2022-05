Epic Games Store : découvrez les jeux à récupérer gratuitement avant le 19 mai

Du 12 au 19 mai 2022, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Jotun: Valhalla Edition

“ Jotun est un jeu d'action et d'exploration dessiné à la main dont le décor est planté dans la mythologie nordique. Dans Jotun, vous incarnez Thora, une guerrière viking qui, privée d'une mort glorieuse, doit montrer aux dieux qu'elle est digne d'entrer au Valhalla. Impressionnez les dieux !”

(Disponible sur Mac et PC)

Prey

“ Dans Prey, vous vous réveillez au cours de l'année 2032, à bord de Talos I, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Vous êtes le sujet clé d'une expérience censée altérer l'humanité à jamais, mais la situation s'est transformée en cauchemar.”

(Disponible uniquement sur PC)

Les jeux seront disponibles dès ce jeudi 12 mai 2022 à 17h, et ce jusqu’au 19 mai. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Terraforming Mars

“ Des sociétés rivalisent d'ingéniosité pour transformer Mars en une planète habitable : chacune dépense de nombreuses ressources et utilise des technologies innovantes pour faire grimper la température, créer une atmosphère respirable et rendre les océans liquides. À mesure que la terraformation progresse, de plus en plus de personnes viendront s'installer sur la Planète Rouge depuis la Terre. Dans Terraforming Mars, vous dirigez une corporation qui présente des caractéristiques particulières. Jouez des cartes Projet, renforcez la production, placez vos villes et vos espaces verts sur la carte, et disputez des récompenses et des objectifs !”

(Disponible sur Mac et PC)