Epic Games Store : découvrez les jeux à récupérer gratuitement avant le 13 avril

Blazing Sails

“Survivez à Blazing Sails, un jeu de pirate en JcJ trépidant. Créez votre navire et vos pirates uniques. Naviguez en équipe avec d'autres joueurs. Découvrez différents modes de jeu, cartes, armes, types de navires et bien plus encore. Battez les équipages adverses dans d'épiques combats sur terre et en mer.”

(Disponible uniquement sur PC)