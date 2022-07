Epic Games Store : découvrez les deux jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie.

Ancient Enemy

"Ancient Enemy est un jeu de cartes RPG qui se déroule dans un monde au bord du chaos où les forces du mal sont déjà au sommet. Pulvérisez des ennemis dénaturés à l'aide de nombreux sorts et compétences. Voyagez dans une région sauvage désolée et venez à bout de votre ennemi le plus redoutable."

(Disponible sur PC)

Killing Floor 2

"Dans Killing Floor 2, les joueurs découvrent une Europe continentale ravagée par une épidémie irrépressible de clones horribles et mortels, les Zeds, créés suite à des expérimentations ratées menées par des rebelles au sein de Horzine Corporation. Jouez en coopération à 6 joueurs et à 12 joueurs incarnant humains et Zeds tour à tour. Que le massacre commence."

(Disponible sur PC)

Notre avis

Une sélection un peu plus pauvre que les autres. Mais avec le rythme de distribution d’Epic Games, il fallait bien que cela arrive un jour. Reste que Killing Floor 2 est un bon défouloir, qui fonctionne toujours bien malgré son âge (le jeu est sorti en 2016).