Epic Games Store : découvrez les deux jeux à télécharger gratuitement cette semaine

Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

“ A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition est l'adaptation numérique du jeu de plateau stratégique à succès créé par Fantasy Flight Games. Au cours d'une partie, les joueurs doivent étendre leur influence sur Westeros en élaborant des plans stratégiques, en forgeant des alliances judicieuses et en imposant leur puissance militaire. En tant que dirigeant d'une des grandes Maisons, le choix vous revient : prendrez-vous place sur le trône de fer par la force, la diplomatie, le soutien populaire ou bien la ruse ?”

(Disponible sur PC)

Car Mechanic Simulator 2018

“Car Mechanic Simulator 2018 met les joueurs au défi de réparer, peindre, régler et conduire des voitures. Retrouvez des voitures classiques uniques dans les nouveaux modules " Trouvaille de Grange " (Barn Find) et " Chez le ferrailleur " (Junkyard). Avec l'option " Éditeur de voitures " (Car Editor), créez et ajoutez votre propre voiture.”

(Disponible sur PC)

Les jeux seront disponibles à partir du 23 juin à 17 heures, et ce jusqu’au 30 juin. Cela signifie qu’il vous reste quelques jours pour récupérer le jeu offert la semaine dernière, à savoir :

Supraland

“ Supraland est un Metroidvania puzzle game à la première personne. Il s'inspire principalement des licences Zelda, Metroid et Portal. Supraland vous considère comme intelligent et ne limite en aucun cas votre autonomie. L'histoire est juste assez importante pour vous donner un but ultime à poursuivre, puis vous libérer. Malgré ses visuels simples et presque enfantins, le jeu cible des joueurs expérimentés.”

(Disponible sur PC)