Epic Games Store : découvrez les deux jeux à récupérer gratuitement avant le 9 février

Du 2 au 9 février 2023, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec des titres offerts sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

City of Gangsters

“Dans ce jeu de gestion de type tycoon, vous allez lancer une opération criminelle à partir de zéro et la transformer en une machine à fric bien huilée ! Construisez des bars clandestins et des distilleries illégales. Gérez les chaînes de production et la distribution des ressources. Mettez en place des salles de jeux illicites et écrasez vos débiteurs. Faites de la contrebande de marchandises depuis l'extérieur de la ville et corrompez la police pour qu'elle ferme les yeux. Formez une équipe puissante et gardez vos rivaux sous votre coupe. Éliminez la concurrence et dominez la ville. Mais surtout, faites circuler l'argent.”

(Disponible uniquement sur PC)